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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. عرض 17 فيلما عربيا ضمن فعاليات مهرجان الفيمتو آرت للأفلام القصيرة

صدى البلد

تشهد فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة في دورته الثالثة، التي تحمل اسم المخرج هاني خليفة، عرض 17 فيلما عربيا، غدا /الأربعاء/ على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن مؤسس ورئيس المهرجان.


وتشمل قائمة الأفلام - التي ستعرض غدا - أفلاما متنوعة ما بين روائي ووثائقي قصير وأفلام الموبايل وفيديو إبداعي من مصر والسعودية وتونس والجزائر، ومن بين هذه الأفلام، من مصر فيلم "حجز ملعب "إخراج عمرو نبيل، و"مريم" إخراج أحمد عدلي، و"حلاوة الدنيا" إخراج مهند أحمد، و"عفوا المصعد معطل" إخراج جيروم القمص، و"رد علي صمت مستمع" إخراج علي نجاتي، ومن السعودية "امنا حواء" إخراج لمى جمجوم.


ومن تونس، يعرض الفيلم الوثائقي "بنت جيل" إخراج هالة البرقاوي، ومن الجزائر "I am honest with you " إخراج سمير مختاري، ومن مصر الفيلم الوثائقي "إرتجالة ولا أكتر" إخراج علي الساردي، و"قاوم" إخراج داليا سمير، و"في اللحظة الأخيرة" إخراج أبانوب ميلاد.


والفيلم القصير "أوضتين وصالة" إخراج مينا ماهر، وهو من الأفلام التي حظت الفترة الأخيرة بالمشاركة في الكثير من المهرجانات السينمائية، وفكرته مستوحاة من مجموعة قصصية بعنوان "حجرتان وصالة" للكاتب إبراهيم أصلان، وتدور أحداثه حول زوجين يعيشان الحياة المتعارف عليها بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على زواجهما ما بين مشاحنات ومفارقات ومواقف إنسانية.


يذكر أن مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة هو مهرجان دولي شبابي يهدف لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم من خلال صناعة محتوى فني بجودة عالية وإمكانيات قليلة.
ويتضمن المهرجان أربع مسابقات وهي: مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام الموبايل، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة الفيديو الإبداعي (سوشيال ميديا). ويشارك في المهرجان هذا العام 46 فيلما، من 6 دول: المغرب، والجزائر، وتونس، والسعودية، ومصر، وسوريا.

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