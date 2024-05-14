محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة الأبنية المخالفة

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الثلاثاء، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالة الأبنية المخالفة، وفرض سيادة القانون.



وفي هذا الإطار، شن حي وسط الإسكندرية، بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن، حملات مكثفة لتنفيذ توجيهات المحافظ، وتم رصد أعمال بناء على أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة المطار جزء 3 حوشه 8؛ عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض وشدة خشبية، وجرى إزالة البناء والتحفظ على كمية من الأخشاب.



كما قامت الحملات بإزالة أعمال بناء مخالف بعقار كائن بشارع التل الكبير، وإيقاف أعمال تعديل وتشطيبات دون ترخيص بعقار كائن على طريق الجيش، وإزالة أعمال مخالفة بشارع محرم بك، وإيقاف صبة خرسانية دون ترخيص بعقار في شارع المقدسي.



وأسفرت الحملة التي قام بها حي ثان العامرية عن حل شدة خشبية، وإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة البحوث.

