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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: توريد 75099 طن قمح للصوامع والشون

محصول القمح
محصول القمح

واصلت الصوامع والشون بمحافظة القليوبية استلام الأقماح من المزارعين على مستوى المحافظة.


وقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 75099 طن و171 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.


وأكد محافظ القليوبية أنه يوجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.


وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.


وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

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