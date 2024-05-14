الطاهري: كل الملفات المطروحة بالقمة العربية تخص الأمن القومي المصري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن هناك قضايا فرضت نفسها على الاجتماع التجهيزي منها الوضع في السودان وليبيا واليمن.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي، أن كل الملفات المطروحة بقوة على القمة العربية تشكل بالأساس ملفات أمن قومي مصري، لأنها دول جوار مباشر لمصر.

وتابع أن هذه القمة وإن كانت الأطروحات الجديرة بالنقاش فيها تفرض نفسها وتشكل أولوية خاصة للغاية بالنسبة لمصر وينعكس بقوة على المشاركة المصرية في القمة العربية، وستكون مصر حريصة على تضمين بعض الأمور في البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة وكذلك في كلمة مصر أمام القمة.

