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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"اورنچ مصر" تفتح باب التقدم لنسخة 2024 من مسابقة Orange Social Venture

صدى البلد

أعلنت اورنچ مصر عن فتح باب التقدم إلى نسخة 2024 من مسابقتها المحلية Orange Social Venture للشركات الناشئة، وهي المسابقة التي يتأهل من خلالها 3 شركات ناشئة تعمل في مصر إلى التصفيات الدولية للمنافسة مع شركات أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا على جوائز بقيمة 50 ألف يورو، على أن تكون آخر فرصة للتقدم يوم الأحد 26 مايو الجاري.

وتنعقد مسابقة Orange Social Venture في 2024 للعام الرابع عشر على التوالي، وهي تستهدف بالأساس تعزيز الابتكار التكنولوجي لدى مجتمعات ريادة الأعمال في الدول التي تعمل فيها مجموعة اورنچ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتنافس الفرق من 17 دولة في المنطقة (بينها مصر)، عبر استعراض مشاريع قوية وإبداعية ومبتكرة وواقعية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية في دولهم.

وبهذه المناسبة، أكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر “أن مسابقة Orange Social Venture أثبتت على مدار الأعوام الطويلة الماضية أنها منصة مهمة للشركات الناشئة بالمنطقة للحصول على الدعم الفني والمالي والمعنوي، والاحتكاك بمجتمع الأعمال وخبراء التكنولوجيا، والحصول على الترويج اللازم لجمع المزيد من التمويلات الاساسية لرواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا إبداعية لمجتمعاتهم ولا يبحثون سوى عن فرصة حقيقية لعرضها وتحويلها إلى أعمال تجارية واقعية ورائدة."

ويوفر الرابط التالي جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط والجداول الزمنية والتسجيل والمشاركة في المسابقة.
https://poesam.orange.com/en/

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