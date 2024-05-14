النرويج: زيادة المساعدات للفلسطينيين 86 مليون يورو

تعتزم النرويج زيادة ميزانية مساعدة الفلسطينيين أربعة أضعاف عن الميزانية الحالية التي تقدر بـ258 مليون كرونة، حيث تقترح أوسلو لزيادتها إلى مليار كرونة ما يعادل 86 مليون يورو، لأن قطاع غزة على حافة المجاعة.

وأكدت وزيرة التنمية الدولية النروجية آن بيث تفينريم في بيان اليوم الثلاثاء، أن "الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من الحرب"، مضيفة أن "الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة"، منتقدة "الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل" والوضع "الحرج" في الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إسرائيل مرة أخرى من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر، حيث يتجمع مئات الآلاف من الفلسطينيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد أن "الأمر سيكون كارثيا على السكان" مضيفا "هرب أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح مراراً وتكراراً من المجاعة والموت والرعب، والآن يُطلب منهم المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة".

وفي 7 مايو، توغل الجيش الإسرائيلي بدباباته في رفح وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبرها. كذلك، أصدرت أوامر إخلاء للمدنيين، كما استُهدفت المنطقة بضربات أخرى الثلاثاء.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الثلاثاء، أن "نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ السادس من مايو الحالي".