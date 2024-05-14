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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خارجية بريطانيا: هجمات المتطرفين لقوافل مساعدات غزة مروعة.. وعلى إسرائيل محاسبتهم

صدى البلد

أكد وزير خارجية بريطانيا، أن هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتجهة لغزة مروعة وينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

بعد نحو 8 أشهر من الإبادة.. غزة تدخل مرحلة المجاعة

العدل الدولية: جلسات استماع الخميس والجمعة حول الأبادة الجماعية في غزة


وقال وزير الخارجية البريطاني:"سكان قطاع غزة يتعرضون لمجاعة وبحاجة ماسة إلى الإمدادات الإنسانية".

 

وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

 

وذكرت  وسائل إعلام إسرائيلية بأنه هبطت مروحية في مستشفى بلينسون تنقل قتيلا ومصابين بجروح خطيرة إثر المعارك في قطاع غزة.

 

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