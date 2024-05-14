خارجية بريطانيا: هجمات المتطرفين لقوافل مساعدات غزة مروعة.. وعلى إسرائيل محاسبتهم

أكد وزير خارجية بريطانيا، أن هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتجهة لغزة مروعة وينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وقال وزير الخارجية البريطاني:"سكان قطاع غزة يتعرضون لمجاعة وبحاجة ماسة إلى الإمدادات الإنسانية".

وفي سياق متصل، أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه هبطت مروحية في مستشفى بلينسون تنقل قتيلا ومصابين بجروح خطيرة إثر المعارك في قطاع غزة.