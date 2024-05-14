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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

صدى البلد

لا صوت يعلو فوق صوت الواقعة المرتقبة بين النادي الاهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا 2024.

الأهلي تخطي مازيمبي الكونغولي وصولًا إلى المباراة النهائية، بينما تكفل الترجي بإزاحة صن داونز من نصف النهائي، ليضرب موعدًا هامًا مع الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في مباراة الذهاب يوم السبت 18 / 5 في مدينة سوسة التونسية على ستاد رادس التاريخي، بينما لقاء الإياب في القاهرة يوم السبت 28/ 5 على ستاد القاهرة في العاصمة المصرية.

وتنطلق المباراة الأولى في العاشرة مساء، بينما المباراة النهائية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي

وأعلن الجانب التونسي استعداداته للمباراة بطرح التذاكر الخاصة باللقاء قبيل أسبوع من المباراة المنتظرة.

وأذاعت إذاعة موزاييك التونسية تقريرًا اليوم الثلاثاء أعلنت فيه أن التذاكر سيتم طرحها بداية من يوم الخميس المقبل بواقع 9150 تذكرة كبداية بسعر 50 ديناراً ـ ما يُعادل ٧٤٧٫٣٨ جنيه مصري.

ومن المقرر أن يسمح لعدد 27 ألف م الجمهور لحضور المباراة في الملعب الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

معلق مباراة الأهلي والترجي

ووفقًا لسياسة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد للمباراة، فإن مهمة التعليق سيتم اسنادها لمعلق مصري وآخر تونسي.

وأسندت قناة بي إن سبورت في مباراة الزمالك ونهضة البركان مهمة التعليق للمصري محمد فوزي والمغربي جواد بدة، فيما سيتم اسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي والترجي لكل من المصري علي محمد علي والتونسي عصام الشوالي.

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