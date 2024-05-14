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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: جهود الدولة نجحت في تخطي الأزمة الاقتصادية وتخفيض الأسعار

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

قال النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ، إن جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية استطاعت تخطي الأزمة الاقتصادية رغم الأزمة الاقتصادية التي تضرب جميع اقتصاديات دول العالم.

أوضح الدابى، أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 31.8% في أبريل الماضي، مقابل 33.7% في مارس 2024، وأن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024، كما أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024.

وأشار الدابى، إلي أن جهود مصر نجحت في تراجع التضخم، رغم ارتفاع الأسعار دوليا، مؤكدا أن الحكومة استطاعت تخطي الأزمة الاقتصادية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يكلل نجاح الدولة المصرية في تخطي الأزمة الاقتصادية.

وأكد أن ارتفاع النقد الأجنبي في مصر ينعكس علي الأسعار بالتراجع، متوقعا أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور القادمة وخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

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