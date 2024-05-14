بنك القاهرة يشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي برعاية "المركزي المصري"

شارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، تزامناً مع الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل الماضى.

وذلك ايماناً بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف الى تمكين كافة الشرائح المجتمع من الوصول الى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وخلال الفعالية، قدم البنك باقة متنوعة من المزايا والعروض ومن أبرزها الإصدار المجانى لحسابات الشمول المالي "وفـر" ومنها الادخاري للأفراد والجاري لأصحاب النشاط الاقتصادي والحرف ووفر بيزنس للشركات الناشئة ومتناهية الصغر، حيث تتميز حسابات وفر بالإصدار مجاناً وبدون حد أدنى، بالإضافة الى الإصدار المجاني للبطاقات المدفوعة مقدماً فضلاً عن الاشتراك المجاني بمحفظة قاهرة كاش سواء لعميل جديد أو عميل قائم والاشتراك المجانى بخدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

كما تواجد البنك طوال مدة الحملة بالعديد من المواقع الخارجية بهدف تفعيل المنتجات والخدمات للمواطنين كمراكز الشباب والجامعات ومنها جامعة دمنهور، جامعة الأقصر، جامعة الإسكندرية، جامعة العلمين الدولية، وجامعة السويس، ، وعقد ندوات تثقيفية عن الشمول المالي وأهميته وخدمات رواد رواد الاعمال، بالإضافة الى التعاون مع أكاديمية " بانكرز لاونج " في مبادرة قطار الخير التي تمت خلال شهر رمضان بغرض نشر الوعى في اكثر من 15 محافظة بحضور عدد كبير من الفئات المستهدفة للشمول المالي سواء من السيدات أو الشباب.