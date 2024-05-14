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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عاجلاً بشأن مصرع موظف لها في رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة في
الأمم المتحدة في غزة

أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مصرع أحد موظفيها وإصابة آخر في رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة.

وتم استهداف سيارة تحمل شعار الأمم المتحدة يوم الاثنين، مما أثار إدانة سريعة من الزعماء الدوليين.

وتشير التقييمات الأولية إلى أن الرصاصة القاتلة أطلقت من دبابة في الحي، وأصابت الجزء الخلفي من سيارة الأمم المتحدة، بحسب نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق. 

وتجري المناقشات مع السلطات الإسرائيلية لتحديد ملابسات الهجوم وطبيعة الانفجار، الذي أدي إلى مصرع موظف هندي وإصابة آخر أردني.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يقتـ.ـل فيها موظف دولي في الأمم المتحدة في غزة، وتم نقل الموظف المصاب من الأردن إلى المستشفى، وكان كلاهما يعملان لدى إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.

ومع وجود 71 موظفًا دوليًا في غزة، فإن هذا الهجوم يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في مناطق الحرب. 

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 254 من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة قتلـ.ـوا منذ أكتوبر.

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