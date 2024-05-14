عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونسيف تعلق على مصرع موظف تابع للأمم المتحدة في رفح

الأمم المتحدة في
الأمم المتحدة في غزة

علقت المديرة التنفيذية لوكالة اليونسيف، كاثرين راسل، اليوم الثلاثاء، على مصرع موظف تابع للأمم المتحدة في غارة إسرائيلية في رفح بـ غزة.

وقالت راسل عبر حسابها على منصة إكس :"إننا نتذكر كل يوم المخاطر التي لا يزال العاملون في المجال الإنساني يواجهونها في غزة". 

وأضافت المديرة التنفيذية لوكالة اليونسيف: "بالأمس قُتل زميل للأمم المتحدة وأصيب آخر بالقرب من رفح".

وأشارت إلى أنه قُتـ ل أكثر من 190 من موظفي الأمم المتحدة في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أنه يجب دائمًا حماية العاملين في المجال الإنساني جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يخدمونهم.

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مقـ تل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة وأصيب آخر بعد أن تعرضت سيارة تحمل علامة تابعة للوكالة لهجوم في رفح اليوم.

وقال فرحان حق، في تصريحات له، إن موظفي الأمم المتحدة "تم استهدافهم أثناء سفرهم في سيارة تابعة للأمم المتحدة تحمل بوضوح علم الأمم المتحدة وشاراتها".

وأضاف حق، أن الوفاة هي الأولى لموظف إغاثة أجنبي تابع للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر.

الأمم المتحدة تعلن مصرع أحد موظفيها الأجانب وإصابة آخر في رفح

حقوق الإنسان الدولي يعلّق على تمزيق سفير إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة

اليونسيف رفح غزة كاثرين راسل الأمم المتحدة المديرة التنفيذية لوكالة اليونسيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعلن مصرع أحد موظفيها الأجانب وإصابة آخر في رفح

ترشيحاتنا

لاستيعاب السفن القادمة.. أحمد موسى: 200 شركة مصرية تعمل في ميناء السخنة

أحمد موسى: أكبر 3 تحالفات عالمية في النقل البحري تعمل بالموانئ المصرية

مقـ.ــتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود في هجوم لحزب الله على مستوطنة "أدميت"

عملية بطولية خطيرة.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا

بشرى سارة.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة

خاص| برلمانية تكشف سر خفض أسعار العقارات في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

صنعت من ورق الزبدة .. تعرف على تفاصيل وثيقة إعلان دولة إسرائيل

أول صور من خطبة مينا مسعود على ممثلة هندية.. شاهد

فيديو

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-