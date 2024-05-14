اليونسيف تعلق على مصرع موظف تابع للأمم المتحدة في رفح

علقت المديرة التنفيذية لوكالة اليونسيف، كاثرين راسل، اليوم الثلاثاء، على مصرع موظف تابع للأمم المتحدة في غارة إسرائيلية في رفح بـ غزة.

وقالت راسل عبر حسابها على منصة إكس :"إننا نتذكر كل يوم المخاطر التي لا يزال العاملون في المجال الإنساني يواجهونها في غزة".

وأضافت المديرة التنفيذية لوكالة اليونسيف: "بالأمس قُتل زميل للأمم المتحدة وأصيب آخر بالقرب من رفح".

وأشارت إلى أنه قُتـ ل أكثر من 190 من موظفي الأمم المتحدة في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أنه يجب دائمًا حماية العاملين في المجال الإنساني جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يخدمونهم.

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مقـ تل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة وأصيب آخر بعد أن تعرضت سيارة تحمل علامة تابعة للوكالة لهجوم في رفح اليوم.

وقال فرحان حق، في تصريحات له، إن موظفي الأمم المتحدة "تم استهدافهم أثناء سفرهم في سيارة تابعة للأمم المتحدة تحمل بوضوح علم الأمم المتحدة وشاراتها".

وأضاف حق، أن الوفاة هي الأولى لموظف إغاثة أجنبي تابع للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر.