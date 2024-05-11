حقوق الإنسان الدولي يعلّق على تمزيق سفير إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة

علق السفير هيثم أبو سعيد، الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على تمزيق سفير إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة، بعد تبني الأمم المتحدة قرار منح فلسطين العضوية الكاملة.

وقال أبو سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هذا المشهد ليس غريبا على إسرائيل".

ولفت: "عندما انطلقت أحداث 7 أكتوبر شهدنا كيف تصرف السفير الإسرائيلي ووزير الخارجية الإسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة وتهجموا على الأمين العام".



وأشار السفير هيثم أبو سعيد، الممثل الرئيسي لبعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن"المشهد الذي رأيناه في الجامعات الأمريكية مهم جدا ويعبر عن الرأي العام الحقيقي للشعب الفلسطيني".

