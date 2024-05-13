الأمم المتحدة تعلن مصرع أحد موظفيها الأجانب وإصابة آخر في رفح

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاتنين، مقتل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة وأصيب آخر بعد أن تعرضت سيارة تحمل علامة تابعة للوكالة لهجوم في رفح اليوم.

وقال فرحان حق، في تصريحات له، إن موظفي الأمم المتحدة "تم استهدافهم أثناء سفرهم في سبارة تابعة للأمم المتحدة تحمل بوضوح علم الأمم المتحدة وشاراتها".

وأضاف حق أن الوفاة هي الأولى لموظف إغاثة أجنبي تابع للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر.

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا اتهم فيه إسرائيل بقتل موظفي الأمم المتحدة.

كما أصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بيانا أدان فيه الهجوم على موظفي الأمم المتحدة ودعا إلى إجراء تحقيق كامل.

وقال البيان: “شعر الأمين العام بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظف آخر في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة عندما قصفت مركبتهم التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههم إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح”.

وأضاف البيان: “ومع استمرار الصراع في غزة في إحداث خسائر فادحة - ليس فقط بين المدنيين ولكن أيضًا بين العاملين في المجال الإنساني - يكرر الأمين العام نداءه العاجل لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وإطلاق سراح جميع الرهائن”.