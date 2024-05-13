عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن مصرع أحد موظفيها الأجانب وإصابة آخر في رفح

الأمم المتحدة في
الأمم المتحدة في غزة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاتنين، مقتل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة وأصيب آخر بعد أن تعرضت سيارة تحمل علامة تابعة للوكالة لهجوم في رفح اليوم.

وقال فرحان حق، في تصريحات له، إن موظفي الأمم المتحدة "تم استهدافهم أثناء سفرهم في سبارة تابعة للأمم المتحدة تحمل بوضوح علم الأمم المتحدة وشاراتها". 

وأضاف حق أن الوفاة هي الأولى لموظف إغاثة أجنبي تابع للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر.

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا اتهم فيه إسرائيل بقتل موظفي الأمم المتحدة.

كما أصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بيانا أدان فيه الهجوم على موظفي الأمم المتحدة ودعا إلى إجراء تحقيق كامل.

وقال البيان: “شعر الأمين العام بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظف آخر في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة عندما قصفت مركبتهم التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههم إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح”. 

وأضاف البيان: “ومع استمرار الصراع في غزة في إحداث خسائر فادحة - ليس فقط بين المدنيين ولكن أيضًا بين العاملين في المجال الإنساني - يكرر الأمين العام نداءه العاجل لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

حقوق الإنسان الدولي يعلّق على تمزيق سفير إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة

رفح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق الأمم المتحدة إسرائيل انطونيو جوتيريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

رد حازم من حسام حسن على أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

حسام البدري يكشف سبب اعتذاره لإدارة مودرن فيوتشر عن قيادة الفريق

موضوعات متعلقة

واشنطن تتعهد بمنع أي تصويت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يعلن إنشاء مصنع سيراميك كليوباترا الجديد

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

تحذير أممي من تفشٍّ أكبر لوباء الكوليرا في دولة عربية

مصادر سيادية تنفى مزاعم إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين عباس كامل ورئيس الشاباك

مصادر سيادية: محددات الموقف المصري حول معبر رفح واضحة ومعلنة للجميع

الأمم المتحدة تعلن مصرع أحد موظفيها الأجانب وإصابة آخر في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| تفاصيل

اكتشف أقوى طرق علاج الصلع الوراثي

شاهيناز تخطف الأنظار بإطلالة لافتة.. شاهد

مطلعوش دكاترة.. حكاية عيادة تجميل شهيرة أغلقتها وزارة الصحة في مدينة نصر

فيديو

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-