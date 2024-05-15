اشتريه وإنت مغمض.. أفضل وأرخص موبايل سامسونج للفئة المتوسطة والشباب

يعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج صفقة كبيرة حيث يوفر سعر مناسب جدًا للشباب والفئة المتوسطة مع عدد من الميزات الفائقة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A24

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل.

ويقدم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان الأسود والأخضر والفضي.



ويعمل بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A24

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 7 آلاف و350 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .