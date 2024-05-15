مصرع جندي وإصابة 5 آخرين في قصف لحزب الله على شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم /الثلاثاء/، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، في قصف نفذه حزب الله على مستوطنة أدميت شمال إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش أن الجنود الـ6 قتلوا وأصيبوا جراء صواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله على المستوطنة الواقعة في الجليل الغربي.

وكان حزب الله، قد أعلن عصر اليوم، أنه استهدف منطادا تجسسيا إسرائيليا يرفعه جيش الاحتلال فوق مستوطنة "أدميت" للمراقبة والتجسس على لبنان.

وأكد الحزب استهداف المنطاد بالأسلحة الصاروخية بعد تحديد مكان إدارته ‏والتحكم به.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.