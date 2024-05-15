عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، مساء الثلاثاء، بعد أن أثارت بيانات أميركية مخاوف إزاء احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

ورغم انخفاض الأسعار إلا انها حافظت على وقف الهبوط بسبب المخاطر المحتملة على الإمدادات بسبب التوتر بالشرق الأوسط وحرائق الغابات في كندا حالت دون استمرار الهبوط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً أو 1.18% إلى 82.38 دولار للبرميل عند التسوية، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار أو 1.39% لتسجل 78.02 دولار للبرميل.


بينما ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، ما أثار مخاوف احتمال إبقاء الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض مرتفعة لمكافحة التضخم.يأتي ذلك بينما من المتوقع صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وسيكون لها أثر أكبر في توقيت خفض الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في عام 2024. وقالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً في عام 2025.

النفط اسعار النفط الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. ورقم غير متوقع لقيمة الجنيه الآن

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

ترشيحاتنا

بمليار دولار.. أمريكا تحوّل حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها

عاجل.. وفاة والد نجم الزمالك قبل أيام من نهائي الكونفدرالية

بالطيران المسير.. المقاومة العراقية تهاجم هدفًا عسكريًا في إيلات

شبانة: هناك مخطط لعين لتشوية صورة الأهلي.. فما السبب؟

وزير الرياضة: أتدخل لحل الأزمات فقط.. ووجود محمد صلاح يغير شكل المنتخب

بوتين: منفتحون على الحوار بشأن أوكرانيا لكن بشرط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ48 ألف جنيه.. أرخص سيارة مستعملة على قد الإيد

تنظيم السكر وضبط الوزن.. فوائد تناول اللب الأبيض؟

حسام حسن في ورطة|شكوك حول مشاركة صلاح ومرموش مع المنتخب بتصفيات المونديال

من النشا والزبادى.. مقادير وطريقة عمل التومية

فيديو

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-