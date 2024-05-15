انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، مساء الثلاثاء، بعد أن أثارت بيانات أميركية مخاوف إزاء احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

ورغم انخفاض الأسعار إلا انها حافظت على وقف الهبوط بسبب المخاطر المحتملة على الإمدادات بسبب التوتر بالشرق الأوسط وحرائق الغابات في كندا حالت دون استمرار الهبوط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً أو 1.18% إلى 82.38 دولار للبرميل عند التسوية، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار أو 1.39% لتسجل 78.02 دولار للبرميل.



بينما ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، ما أثار مخاوف احتمال إبقاء الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض مرتفعة لمكافحة التضخم.يأتي ذلك بينما من المتوقع صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وسيكون لها أثر أكبر في توقيت خفض الفائدة، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الثلاثاء على توقعاتها بنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في عام 2024. وقالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً في عام 2025.