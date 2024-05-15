صحف الإمارات اليوم.. استنكار مصري متصاعد حول رفح وقطع المساعدات الإنسانية.. زيارة الرئيس الصيني إلى أوروبا تكشف خلافات القارة.. وأوكرانيا تعيش لحظة حرجة

زيارة الرئيس الصيني إلى أوروبا تكشف الخلافات بين بلدان القارة

جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

كيم جونغ أون يتفقد نظاما صاروخيا جديدا

«العدل الدولية» تعتزم عقد جلسات على صلة بهجوم رفح

واشنطن: أوكرانيا تعيش لحظة حرجة

لبنان: استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

وقالت صحيفة "الخليج" إن وزير الخارجية سامح شكري استنكر أمس الثلاثاء، «محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة».

وقال شكري، في بيان: «السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر... هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر».

وذكرت صحيفة "الاتحاد"، أنه بعد توقّف لنحو عام ونصف العام، استأنف لبنان أمس، عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلدهم، عشية مناقشة البرلمان مساعدات بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، أجج الإعلان عنها مخاوف جهات سياسية ودينية تطالب بحل جذري للملف.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، ان مصدرًا مطلعًا قال إن جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينج 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد.

ومن الصحيفة ذاتها، اختتم الرئيس الصيني شي جينبينغ جولته الأوروبية رفيعة المستوى، بعد توقيع عشرات الاتفاقيات مع فرنسا والمجر وصربيا، بينما أكد مجدداً رغبة بكين في تعزيز «التعاون متبادل المنفعة» بين الصين وأوروبا.

ويقول بعض المحللين: «إن رحلة شي إلى أوروبا هي جزء من محاولة بكين تقويض الوحدة الأوروبية مع إيجاد مكان لها في الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجر، وهي عضو في الكتلة المكونة من 27 دولة».

ومن صحيفة "البيان"، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، وذلك خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي.

وذكرت أيضَا أن مسؤولين أمريكيين قالا أمس الثلاثاء إن وزارة الخارجية حولت حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل إلى الكونجرس لمراجعتها.

وقال أحد المسؤولين لرويترز إن أحدث حزمة أسلحة تشمل قذائف دبابات ومورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.

وسلطت صحيفة "الاتحاد" الضوء على ما أعلنته محكمة العدل الدولية، أمس، أنها تعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة المقبلين، للنظر بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ «تدابير إضافية» لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية «الإبادة الجماعية» الموجهة لإسرائيل.

وأوضحت المحكمة أن الجلسات ستعقد في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية على أن تستمع يوم الخميس 16 مايو إلى مرافعات جنوب أفريقيا، بينما تستمع لمرافعات إسرائيل يوم 17 من الشهر نفسه.

أما صحيفة "الخليج"، قالت إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح في كييف، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تمر بلحظة حرجة، مؤكداً أن توسيع نطاق التعبئة في البلاد هو قرار «صعب ولكنه ضروري»، في إشارة إلى تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركيف.