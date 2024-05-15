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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة ينشر عددا من الانفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات في مسابقة معلم مادة

صالح الشيخ
صالح الشيخ

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بنشر عدد من الانفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقام الجهاز بفتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg 

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 ويتضمن الإعلان شغل وظائف معلم مساعد مادة في المواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

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