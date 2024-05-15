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أخبار البلد

رضا حجازي لمديري المديريات التعليمية قبل امتحانات الإعدادية: فتشوا الطلاب وامنعوا الغش

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم اليوم

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، جميع استعدادات وإجراءات المديريات التعليمية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا عاجلاً مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024.

منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم، وتشديد إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.

وشدد على جميع مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

في الإطار ذاته، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مشدداً على:

  • مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.
  • التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.
  • الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.
  • توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كافٍ قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب قبل بدء الامتحان.
  • استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.
  • مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل.
  • التأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان نهائيًا.
  • التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات
  • تدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.
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