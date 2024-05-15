تحذيرات مصرية جديدة من عملية رفح .. وزير الخارجية : نرفض قيام إسرائيل بلي الحقائق

أدلى وزير الخارجية سامح شكري للقاهرة الإخبارية بعدة تصريحات هامة حول الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التصعيد الإسرائيلي.

وقال إن استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها إلى رفح الفلسطينية سيؤدى إلى أضرار بالغة الخطورة

وتابع : توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع الإنساني ولن يقبله المجتمع الدولي.

وطالب شكري المجتمع الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال تنقذ الأبرياء في فلسطين.

وأضاف : الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولته المستقل و توفير المساعدات الإنسانية لغزة أولوية مصرية منذ اللحظة الأولى و نرفض ما تقوم به إسرائيل ومحاولات لي الحقائق.. والمجتمع الدولي يشيد بما قدمته مصر".

وأضاف من الضروري وقف إطلاق النار أولا ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام .

وقال الوزير إن مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

وتابع :" تحركنا نحو محكمة العدل الدولية احتراما للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة و مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين لكن تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام ".