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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي بالقليوبية

امتحانات ارشيفية
امتحانات ارشيفية

تداول مستخدموا فيس بوك وتليجرام صورا لأسئلة امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي العام بالقليوبية في شرق وغرب شبرا الخيمة وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى ان الأسئلة مطابقة تماما للامتحان الذى يؤدية الطلاب.


وقالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها أنه يجرى الآن التحقق من الصور المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد التأكد من تطابق الأسئلة الأصلية للامتحان مع المتداولة على صفحات الغش.


وأكدت المديرية في بيانها  أنه في حالة إثبات صحة تداول امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوى، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتسببين والمشاركين في تداول أسئلة الامتحان.

القليوبية التواصل الاجتماعي امتحان مادة الرياضيات رواد مواقع التواصل الإجتماعي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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