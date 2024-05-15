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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنجاز جديد لجامعة حلوان في البطولة العربية تحت 20 سنة بمصر

طالبة جامعة حلوان
طالبة جامعة حلوان

 

حققت جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا في البطولة العربية تحت 20 سنة لألعاب القوى التي أقيمت في مصر، حيث فازت الطالبة لجين محمد إبراهيم بالفرقة الأولى بكلية التجارة وإدارة الأعمال (BIS)،  بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي وتأهلت لبطولة البحر المتوسط.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين، قائلًا: "إن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات، مؤكدا على ان هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات 
ليظل علم مصر خفاقا في كافة المحافل الدولية

وأضاف الدكتور قنديل: "نحن ملتزمون بتوفير كافة الإمكانيات لطلابنا لتحقيق إنجازات متميزة على الصعيدين الأكاديمي والرياضي، وسنواصل دعمنا لهم في جميع المجالات."

هذا ويتم مشاركة الطلاب فى جميع المحافل تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أيمن عبدالعزيز إدارة النشاط الرياضي، الدكتور عمرو السيد المدير الفنى وإشراف على الطالبة الدكتورة مؤمنة محمود.

 

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