إجراءات التأمين قبل شراء وحدة سكنية أو تجارية.. تعرف عليها

كشف المستشار رامي الشريف خبير تنمية عقارية، عن الإجراءات اللازمة للتأمين قبل شراء وحدة سكنية أو تجارية، قائلا: إنه عند إتمام عمليات شراء الوحدات السكنية، يستوجب على المشتري الحصول على تنازل من البائع في جهاز المدينة التابعة.

وأضاف المستشار رامي الشريف خبير تنمية عقارية، ، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود وأحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك بعض الحالات يقوم فيها العملاء بتزوير عمليات التوكيل، من خلال تعدد التوكيلات وعدد العملاء الذين اشتروا الوحدات السكنية، موضحا أنه يستوجب التأكد في شركات الكهرباء والمياه والغاز من عدم وجود أي مخالفات أو فواتير لم يتم دفعها.

وتابع المستشار رامي الشريف خبير تنمية عقارية، أن عند إتمام عملية شراء وحدة سكنية، يستوجب مراجعة أوراق البيع والشراء من قبل محامي متخصص في الشأن لمراجعة كافة بنود عقد البيع بين الطرفين.