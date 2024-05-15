أحد المتضررين من حريق ستوديو الأهرام: سبيكة ذهبية ضاعت مني

تنظر محكمة جنح العمرانية، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق إستوديو الأهرام.

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات قضية حريق إستوديو الأهرام، وجاء في أقوال ربة منزل متضررة من حريق كالتالي :

س| ما سبب الحضور وتحرير بلاغ ؟

ج| أنا جايه عشان أبلغ إن شقتي اتحرقت في الحريقة بتاعت الاستديو، اللى حصل اني كنت نايمة في الشقي انا واختي وكان اتنين من ولاد أختي نايمين وابنها الثالث كان سهران مع ابني في غرفة المعيشة ولقيناهم بيصحونا نحو الساعة ٢ بالليل وهما مرعوبين وبيقلولنا اصحوا بسرعة الاستديو بيولع وأول ما صحينا لقينا الدنيا لونها برتقالي من وراه الشيش من كتر النار فاروحنا صحينا ولاد اختي واخدناهم كلهم ونزلنا جرينا علي تحت ولقينا النار عمالة بتزيد وتقرب مننا وفضلنا نجري لحد ما وصلنا لشارع، وروحت كلمت الإسعاف بسرعة قالولي إنهم جايين في الطريق هما والمطافي وروحنا ودينا الأولاد في مكان أمان وروحنا رجعنا علي البيت نحو الساعة ستة ونص الصبح لقينا بتوع المطافي لسه في البيت ولقينا البيت كله اتحرق وهو ده اللي حصل.

س| متى وأين حدث ذلك ؟

ج| الكلام ده حصل امبارح يوم ٢٠٢٤/٣/١٦ الساعة ٢:٠٠ ص في استوديو الاهرام في شارع خاتم المرسلين العمرانية.

س| ما هي مواصفات الشقة خاصتك؟

ج| شقه نحو 100 متر صافي مقسمة إلى ثلاثة غرف وسفرة وصالون وانتريه و۲ حمام ومطبخ

س| وما سبب إشعال النيران بالشقه خاصتك ؟

ج| الاستديو لما ولع النار مسكت في العمارة بتاعتنا وشققنا كلها اتحرقت.

س| وهل امتدت تلك النيران لثمه عقارات مجاورة أو طوابق بذات العقار ؟

ج| ايوه العمارة بتاعتنا كلها اتحرقت واكثر من 6 عماير تانيين

س| وهل نجم من جراء ذلك الحريق ثمة إصابات بأحد؟

ج| ايوه ابني ياسين طارق في شظية كنت في ظهره

س| وهل نجم عن ذلك الحريق ثمه تلفيات بالمكان ؟

ج| هي الشقه كلها ولعت تقريبا ومحتويات الشقة عبارة عن ثلاثة تكييفات وديب فريزر وغسالة الهدوم وثلاجة وبوتجاز خمسة شعلة و۲ سخان و۲ تلفزیون و۲ تليفون لاسلكي وكمبيوتر و۲ مكنسة و۳ نجف نحاس واخد میه دهب وایباد و۲موبايل والسفرة خشب زان بالنيش والصالون مدهب و۲ انتريه واحد برة وواحد في غرفة المعيشة و۲ كرسي فوتيه وجزامة بمراية وغرفة نوم خشب ارو وغرفة نوم أطفال كبيرة خشب ارو و۳ مراوح سقف ومروحة بوكس وسجاد كتير نحو ۱۲ سجادة وعلبة مسوغات ذهبية نحو خمس سلاسل و۱۲ دلاية وخمسة خواتم واتنين اسورة ومحبس ودبلة وسبيكة ذهب وزن أربعة جرام، و15 الف جنيه مصري وخشب المطبيخ وأجهزة المطبخ اليدوية والصيني والحلل كله و۲ شفاط في الحمامات وشفاط كهرباء في المطبخ وملابسنا كلها واوراقنا الشنط كلها الباسبورات بتاعتي انا وولادي وبتاعت اختي ( فاطمة وأولادها وبطاقات الهوية بتاعت الامارات بتاعتهم والبطاقات الشخصية المصرية بتاعتي انا وولادي وشهادات الميلاد والوفاة وقسايم الجواز وأوراقنا كلها وعقد الشقة وعقود الكهرباء والمياه والغاز والتليفون.

س| وبكم تقدر قيمة تلك التلفيات ؟

ج| ثمنها حوالى ( 1500000) مليون ونصف جنيه مصري تقريبًا.

س | وملك من ذلك المسكن والمنقولات ؟

ج | المنقولات كلها بتاعتنا وانا مقيمة في الشقة قاعدين فيها ايجار قديم من أربعة وعشرين سنة.