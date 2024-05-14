100جمل و200 بقرة|مفاجأة تقلب الموازين في قضية عصام صاصا.. هل تنجح؟

تواصل نيابة العمرانية تحقيقاتها في حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لسائق أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

أكد علي فايز، محامي المجني عليه ضحية عصام صاصا، إنه على أتم استعداد لإقناع ذوي أحمد مفتاح للتنازل والصلح مقابل الحصول على الدية الشرعية، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأبناء المتوفى إلى رحمة مولاه.

مطرب المهرجانات عصام صاصا

وأضاف محامي ضحية عصام صاصا، أن أهل المجني عليه لا يريدون مالا لأن لا شيء يعوض فقدان ابنهم، أما الدية فيمكن قبولها وهي أمر شرعي راسخ ومعروف، وهي تقدر بـ 100 جمل أو 200 من البقر أو ألف درهم من الذهب أو ما يعادلهم من العملة المحلية.

وأكد علي فايز أنه تقدم بالفعل بشكل رسمي بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض مؤقت، والبعض يظن أن هذا المبلغ مقابل التنازل، وهذا خطأ، لأن هذا إجراء قانوني ونحن مستمرون في الشق الجنائي.

وتابع: لدينا وقائع مشابهة وحكم بمبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا مدنيا لأحد الأشخاص بسبب فقد عضو من أعضائه فما بالكم بمن فقد حياته.

وأشار فايز إلى أنه على أتم استعداد لعرض الصلح ومحاولة إقناع أهالي المتوفى بذلك لأن القرار النهائي لهم.

ولفت محامي ضحية المطرب، أنه سيتقدم غدًا طلب بالادعاء المدني المؤقت وقدره 5 ملايين جنيه مصري على سبيل التعويض.

وتوجه علي فايز محامي أسرة الضحية احمد مفتاح إلى سراي نيابة العمرانية لتقديم عدة طلبات جديدة للوقوف على عدة أدلة جديدة في الحادث حيث تقدم فايز بطلب رسمي لرئيس نيابة العمرانية في القضية رقم 7635 جنح الطالبية ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا للحصول على المخالفات المصورة في يوم الحادث من خلال رادار وزارة الداخلية وليس كاميرات المراقبة الخاصة بالأهالي والمطلة على الدائري لإنه ا قد تتعرض للتلاعب أو طمس الأدلة

ويرجع طلب الحصول على مخالفات الرادار لبيان ثبوت السرعة وكذا المخالفات التي قام بها عصام صاصا على الدائري خلال هذا العام للتأكد من مدى مخالفته واعتياده على قيادة السيارة برعونة مما يعد استهتار بأرواح البشر.

من جانبها، قالت جهاد أحمد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن كامل الأسرة في حالة غير جيدة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا للدكتور محمد حمودة للدفاع عنه في قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

وظهرت زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، من خلال مقطع فيديو لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلة: عاملين ايه.. عارفه إنكم مستنين مننا أي رد.. بس احنا تعبانين قوي ومش قادرين إننا نرد علشان فيه موضوع مهم عاوزه أقولكم عليه وهو ضرورى.

وتابعت قائلة: عصام من 3 أيام عمل توكيل للدكتور محمد حمودة.. وأي حد عاوز عصام في القضية بتاعته.. حد عاوز يشهد عاوز يقول أي حاجة عن الحادثة.. لأننا مش بنرد على أي رسايل.. ولازم حضرتكم تبقوا عارفين ان المحامي بتاعنا اسمه دكتور محمد حمودة.

وأضافت: وهو اللي ماسك قضية عصام.. وهو اللي ليه الحق إنه يعرف أي تفصيلة عن الحادث.. واحنا ملناش دعوة باي حد بيقول انه ماسك قضية عصام.. وهو الوكيل الوحيد في قضية عصام طه

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، بعد أخذ عينه منه

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وأيضا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.

ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل ، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، أمس الاثنين، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعينى عن طريق الخطأ.

قرارات النيابة العامة

وكانت أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراى النيابة.

ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطى لأى مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهنى إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفى حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، فى أمر حبس المتهم.

رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى على المجنى عليه وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هى المتسببة فى الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ى ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل يعرض علينا فى حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار آخر بشأنها.

تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات فى ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.