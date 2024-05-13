5 الصبح.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث عصام صاصا.. تفاصيل

كشفت زوجة عصام صاصا عن شهادة أحد شهود العيان فى الحادث الذى تسبب فيه عصام صاصا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت زوجة عصام صاصا إن الشاهد هو مالك السيارة ماركة جيلي التي أكد صاصا في تحقيقاته أنها كانت بجانبه، مدعيّة أن تصريحات الشاهد تؤكد أقوال صاصا في عدم رؤيته للضحية.

وجاءت تصريحاته كالتالي: أنا صاحب العربية الجيلي اللي كانت جنب عصام، وأقسم بالله يا ابن الحلال ما خبطوا جنب الرصيف زي ما بيقولوا، خبطوا في الحارة التانية أو التالتة وكل فضل يقول إنها كانت الساعة 7 الصبح وفي النور، الكلام ده كان الساعة 5 وكسور في عز الضلمة، وأنا أصلا كنت مهدي علشان الرادار، وبعدها كنت نازل مريوطية، وكنت تالت حارة.

وقال الشاهد : بقلب رعاش لقيت الراجل قدام يدوب حدفت شمال راح عداني، راح العربية اللي جمبي جت شالته الله يرحمه، أقسم بالله ولا أعرف إنه عصام ولا حاجة، خبطه ونزل وممشيش عقبال ما وقف كنت أنا لميت يمين ونزلت أدور على الراجل لقيته جنب الرصيف، وعصام صاصا جي بيجري عليا ومكنش في غير أنا وهو الزبونة اللي في العربية وقعدت تصوّت.

وأضاف الشاهد : عصام جالي عمال يقولي والله ما قصدي أخبطه، قُلت له الراجل مات يا أخويا وأنا وهوه واقفين مفيش أعصاب وجاتله حالة هيستيريا، روحت جبت الفرش من عربيتي روحت مغطيه وأقسم بالله ما في راجل شاف منظر الراجل ولا حتى لما الإسعاف جات، علشان هما شالوه بالفرش على طول، وأقسم بالله أنا ما بنام بسبب الحوار ده والتفكير ومش علشان عصام بس قسما بالله لولا ربنا سترها معايا أنا كنت هكون مكانه.