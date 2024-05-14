الظلم حرام.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة في قضية دهس زوجها لشاب

كشفت زوجة عصام صاصا تفاصيل جديدة في قضية دهس زوجها لشاب علر كوبري الدائري، لتبرئه مما حدث.

وقالت زوجة عصام صاصا: “عصام أكتر واحد عمره ما بيرد على كلام الناس، بس الطرف الثاني ربنا يصبرهم يا رب، الإعلام استغلهم وخلاهم يطلع يكلموا في وقت المفروض حد يقف جنبهم ويصبرهم، وخلاهم يتكلموا وهما أصلا مكنوش في الواقعة، بيقولوا إن أخوهم كان واقف على رصيف، الكلام ده غلط ومن أول يوم وعصام قال أقواله في النيابة إن الراجل ظهر في نص الطريق”.

وأوضحت زوجة عصام صاصا ملابسات جديدة في قضية دهسه لشاب على كوبري الدائري، خاصة بعد إثبات تعاطي عصام صاصا المواد المخدرة.

وفي الفيديو التالي، نكشف تفاصيل ما قالته زوجة عصام صاصا عما حدث وما الجديد في القضية.