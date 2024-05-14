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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زوجة عصام صاصا تخرج عن صمتها: إحنا تعبانين قوي ومش قادرين نرد

زوجة عصام صاصا
زوجة عصام صاصا

قالت جهاد أحمد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن كامل الأسرة في حالة غير جيدة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا للدكتور محمد حمودة للدفاع عنه في قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.
 

وظهرت زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، من خلال طقع فيديو لها عبر خاصية الأستوري، من خلال صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلة: عاملين ايه.. عارفه إنكم مستنين مننا أي رد.. بس احنا تعبانين قوي ومش قادرين إننا نرد علشان فيه موضوع مهم عاوزه أقولكم عليه وهو ضرورى.

وتابعت قائلة: عصام من 3 أيام عمل توكيل للدكتور محمد حمودة.. وأي حد عاوز عصام في القضية بتاعته..  حد عاوز يشهد عاوز يقول أي حاجة عن الحادثة.. لأننا مش بنرد على أي رسايل.. ولازم حضرتكم تبقوا عارفين ان المحامي بتاعنا اسمه دكتور محمد حمودة.

 

وأضافت: وهو اللي ماسك قضية عصام.. وهو اللي ليه الحق إنه يعرف أي تفصيلة عن الحادث.. واحنا ملناش دعوة باي حد بيقول انه ماسك قضية عصام.. وهو الوكيل الوحيد في قضية عصام طه

عصام صاصا

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