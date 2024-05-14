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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي رضوان يرد لأول مرة على التنمر ضد ابنته وحقيقة دخولها التمثيل

صدى البلد

تحدث الإعلامي رامي رضوان عن ابنته كايلا وإمكانية دخولها عالم التمثيل وقصة التنمر عليها التي حدثت منذ فترة.

 

وقال رامي رضوان في لقاء تليفزيوني: كايلا لم تتعرض للتنمر، هي الواقعة ببساطة شديدة، حد من الفانز نزل لها صورة وكان فيه تعليقات كتير جميلة، وحد كاتب تعليق دمه تقيل وسخيف وللأسف إحنا طبيعتنا كبشر كلنا، أن التعليق المسيء يلفت انتباهنا ونقع في خطأ إذا أعطيناه قيمة وردينا عليه لأنه هيشعر بذاته وأنه نجح في أنه ضايق شخصا ويستفزه، والخطأ الأكبر لماذا نتجاهل كل من أشادوا ولا نرد عليهم، وواجب علينا نعطيهم قدرا من الاهتمام.

وأضاف رامي رضوان: ما حدث في الواقعة شخص نسبته صفر في المليون كتب تعليق سخيف وأنها مش شبه حد فيكم، لكن إيمي استفزت فقررت أنها ترد ولما شفت ردها قلت لها مكنتيش تردي، وحد من الصحفيين لقط الموضوع وقال أنها بتتعرض للتنمر لكن ده طبعًا ما حصلش.. هل واحدة زي القمر دي هتتعرض للتنمر. 
 

رامي رضوان: لم أمانع اتجاه ابنتي للتمثيل لكن ليس قبل إكمال مسارها التعليمي

وعن إمكانية دخولها مجال التمثيل قال: معنديش مانع بنتي تتجه للتمثيل وهي بالفعل ظهرت مع مامتها في مشهد، لكن فيه  ضوابط ولو حد مخرج طلبها في دور مش هقبل دلوقتي لازم تكمل مسارها التعليمي الأول وبعدين لها حرية الاختيار. لا

رامي رضوان

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