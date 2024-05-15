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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش اختصاصي| أقوال رئيس إطفاء قطاع أمن الجيزة بواقعة حريق إستوديو الأهرام

الحريق
الحريق

تنظر محكمة جنح العمرانية، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق إستوديو الأهرام.

يستكمل موقع صدى البلد نص تحقيقات قضية حريق إستوديو الأهرام، أقوال رئيس إطفاء قطاع أمن الجيزة في واقعة حريق إستوديو الأهرام النيابة العامة وجاءت كالتالي:

س| ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج| أنا ضابط حماية مدنية ومسؤول عن متابعة جميع بلاغات الإطفاء في قطاع غرب الجيزة وتوجيه سيارات الإطفاء.

س| ما هي الإجراءات والطرق المتبعة في بلاغات الحرائق؟

ج| نتلقى البلاغ من غرفة العمليات في الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبعد استلام البلاغ يتم توجيه أقرب سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ. عند الوصول، يتم تقييم حجم الحادث واحتياجه لدعم إضافي، وإذا كان هناك حاجة للدعم، نقوم بإخطار غرفة العمليات لتوجيه سيارات إضافية.

س| ما هي المعلومات التي تم جمعها بشأن الحادث المحل التحقيق به؟

ج| تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين وجود احتراق في الأجزاء الخشبية من الاستوديو، وامتد الحريق إلى المباني السكنية المجاورة. تم توجيه السيارات وتحديد مواقعها لسرعة إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني السكنية. تم طلب دعم من سيارات الإطفاء وخزانات المياه وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه حتى تم إطفاؤه بالكامل.

س| متى تلقيت البلاغ تحديدًا ومن قام بتلقيته؟

ج| تلقيت البلاغ الساعة ١:٥٠ صباحًا بتاريخ ۲۰۲٤/٣/١٦ من غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

س| أين كنت متواجدًا حين تلقيت البلاغ؟

ج| كنت متواجدًا في معهد القياس والمعايرة بشارع ترسا.

س| من كان برفقتك آنذاك؟

ج|كان برفقتي الرائد أحمد سعد ورجال الإطفاء وسيارتي إطفاء.

س| ما التصرف الذي بدر منك حين تلقيت البلاغ؟

ج| انتقلنا لموقع الحادث برفقة رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء.

س| ما هي وسيلة التنقل إلى موقع الحادث؟

ج| نقلنا بسيارة ركايب، وهي سيارة خاصة بالحماية المدنية.

س| وما الذى تلاحظ لك عقب وصولك لمحل الواقعة؟

ج| تلاحظ لى نشوب حريق ضخم بجميع الأجزاء والاعمال الخشبية داخل الاستوديو وممتد لبعض النوافذ والبلكونات بالعقارات الملاصقة لأستوديو الاهرام والنيران كانت مشتعلة بالنخيل والأشجار الموجودة بمحل الواقعة

س| وما التصرف الذي بدر منك آنذاك ؟

ج| قمت بتوزيع سيارات الإطفاء لإخماد الحريق

س| هل يمكنك تحديد بداية ذلك الحريق؟

ج| هذا ليس من اختصاصي ولكن عند الانتقال المحل البلاغ تبين أن بدايته من الجزء الخشبي استوديو الاهرام وكانت النيران ممسكة بذلك الجزء بالكامل.

س| وملك من إستوديو الاهرام محل الواقعة؟

ج| هو تابع لوزارة الثقافة.

س| ما هي طبيعة الإستوديو بالضبط؟ هل يتم فيه العمل؟

ج| الجزء المتضرر من الحريق كان حارة بعرض يبلغ نحو 7 أمتار على كل جانب، وكانت مزينة بديكورات خشبية تشبه المباني والمتاجر، وكان يُستخدم لتصوير مشاهد فنية. تم مزاولة العمل فيه حتى تاريخ الحريق.

س| هل يمكنك تحديد مساحة تلك المنطقة الخشبية المذكورة؟

ج| لا يمكنني تقديرها.

س| ما هي الأضرار الناجمة عن الحريق وقيمتها التقريبية؟

ج| احترقت المنطقة الخشبية بالكامل ولا أستطيع تحديد قيمتها.

س| هل تم تسجيل إصابات أو وفيات جراء الحريق؟

ج| أحد أفراد الشرطة الذين كانوا يعملون في فرق الإطفاء سقط من سلم هيدروليكي مخصص للسيارات وعمليات الإطفاء، وأصيب بكسر في قدمه ونقل إلى مستشفى الشروق للعلاج. كما أصيب آخر ببعض الكدمات وتم علاجه، واثنان آخران تعرضا للاختناق وتم علاجهما وحالتهما الآن جيدة.

س| هل تعرف سبب حدوث الحريق؟

ج| لا.

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