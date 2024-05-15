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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح خلال توزيع إيرادات أرصدة الكربون: تدريب الفلاحين على الزراعة العضوية

خلال فاعليات توزيع
خلال فاعليات توزيع إيرادات أرصدة الكربون

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، حفل توزيع إيرادات أرصدة الكربون المتعلقة بمبادرة "اقتصاد المحبة" على المزارعين المصريين، الذين يمتلكون مساحات صغيرة، في جميع محافظات مصر، وذلك في إطار المشاركة في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون ومواجهة التغيرات المناخية .

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بحضور ، الدكتور حلمى أبوالعيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتورة ثريا سعدة، مديرة مركز البصمة الكربونية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والمهندس مجيب الرحمن فؤاد، مدير مشروعات جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، والدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، إضافة إلى عدد من المزارعين من مدن ومراكز محافظة مطروح بمقر القاعة الكبرى لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأكد  محافظ مطروح، أن هذه المشاريع تسعى لخدمة الزراعة في مطروح، وتدريب المزارعين على الزراعة العضوية، بما يتناسب مع الظروف المناخية المحلية ويسهم في تنمية الزراعة بالمحافظة وكذلك الحفاظ على البيئة من خلال التقليل من آثار التغيرات المناخية مع مواءمة طبيعة المحافظة الساحلية ،وتميزها بالزراعة العضوية.

من جانبه أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يهدف الى التعاون المستمر مع جميع الجامعات المصرية من أجل تقديم الحلول والمقترحات ومع توفير الخدمات للمزارعين شركاء التنمية بمطروح.

كما أكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والمنسق الوطنى لمشروع برايد أن مطروح تشهد طفرة تنموية شاملة في ظل تولى القيادة السياسية وانطلاق التنمية في كافة محافظات مصر وكان لمطروح نصيب كبير امتداد من الطريق الإقليمى محور روض الفرج الضبعة وغيرها من شريان الحياة التى تربط محافظة مطروح بكافة مدن الجمهورية .

وأشار الدكتور نعيم مصيلحي إلى دعم محافظ مطروح لكافة المشروعات القائمة التى تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطن لتحسين الحالة المعيشية.

وأكد الدكتور حلمى أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، أن مبادرة اقتصاد المحبة تعمل على تعزيز الزراعة العضوية ومعالجة قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ، مما يساهم في تخفيف الفقر من خلال الاستثمار في الزراعة المستدامة والحيوية والعضوية.

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