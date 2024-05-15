أزهر مطروح: 3175 طالبا بالشهادتين الابتدائية والإعدادية أدوا الامتحانات دون شكاوى

أكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ان غرفة عمليات متابعة الامتحانات بازهر مطروح لم تتلقى اى شكاوى عن صعوبة الامتحان للشهادتين الابتدائية والاعداية بمطروح فى يومها الاول .

وأضاف انه بلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية ١٨٣٠ طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية ١٣٤٥ طالبا وطالبة موزعين على٤١ لجنة مشتركة، وعدد طلاب إتمام شهادات القراءات ٧٢، بلجنة واحدة.

وأشار إلى أن طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية أدوا امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما ادى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الترم الثاني 2024 في مادتي الفقه واللغة العربية نحو وصرف، وادى طلاب شهادات القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء.

وأكد على رؤساء اللجان ضرورة توفير الهدوء والرعاية الصحية والنفسية للطلاب، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والمتابعة الجادة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة.