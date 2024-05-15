حياة كريمة بمطروح تطلق مبادرة «تقدر في 10 أيام» لطلبة الثانوية العامة

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة مطروح مبادرة «تقدر في 10 أيام» وهي مبادرة موجهة لطلاب الثانوية العامة تستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب قبل الامتحانات.

وتبدأ المبادرة بمادتي الفلسفة والمنطق " لتامر صفوت " أونلاين على قناة "مؤسسة حياة كريمة" على اليوتيوب

الفلسفة : https://bit.ly/4dAmp0S

المنطق: https://bit.ly/3wxo6vh





وقال الدكتور عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح اننا نستعد لإطلاق مراجعات الثانوية العامة من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، خلال الفترة المقبلة وعلي جميع طلاب الثانوية العامة بمطروح ترقب موعد انطلاق المراجعات النهائية بعدد من المراكز بالمحافظة ، في جميع مواد الثانوية العامة، وذلك بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي .

يأتي إطلاق المراجعات النهائية في إطار التعاون المثمر والبناء بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح علي اهتمام المؤسسة بالطلاب والطالبات ، منوها بأن المبادرة تعد جزءا من جهود دعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم مع تكثيف الإعلانات قبل مواعيد المراجعات النهائية ، وتعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي، وتحضيرهم للاختبارات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم.



جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة تقدر في 10 أيام، العام الماضي، إيمانا بأهمية دورها المجتمعي تجاه كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين مؤسسة حياة كريمة واستكمالا لدور المؤسسة في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.