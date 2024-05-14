تعرف على استعدادات منطقة مطروح الأزهرية لامتحانات الابتدائية والإعدادية

وجه الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بضرورة التعامل بحكمة وهدوء مع الطلاب خلال فترة الامتحانات،.

ولفت إلى حرص المنطقة الأزهرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.



وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، أن المنطقة بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.



جاء ذلك، خلال اﻹجتماع الذى عقده رئيس المنطقة برؤساء لجان و مراكز الأسئلة للشهادتين ( الابتدائية- الإعدادية) للعام الدراسى 2023/2024، والتى ستبدأ غداً الأربعاء 15/5/2024، وتنتهى يوم الأربعاء 22/5/2024، بمقر الديوان العام، وبحضور الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، وعدد من مديري المراحل والإدارات التعليمية ورؤساء مراكز الأسئلة ومساعديهم.