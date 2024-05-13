لا شكاوى في امتحانات النقل بـ مطروح

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه لم ترد لغرفة العمليات الرئيسية أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية .

وأضاف على التزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة التربية والتعليم وذلك لمتابعة مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث في يومها الرابع .

وتأكد شحاته من الطباعة الجيدة للورقة الامتحانية و كذلك ورقة المفاهيم ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض وأنها شاملة جميع فقرات المنهج .

وتابع وكيل الوزارة مسار العمل بلجان النظام والمراقبة بالمدارس المستهدفة للزيارة حيث قام بمراجعة كافة الإجراءات الإدارية بالعمل بلجنة النظام و المراقبة والتأكد من مدى التزام العاملين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة .

