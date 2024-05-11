صحة مطروح تبحث الحد من الولادة القيصرية لخطورتها| تفاصيل

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم السبت اجتماعا بمستشفى التوليد والصحة الانجابية بحضور الدكتور سيد مصيلحى استشاري النساء والتوليد والدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى والدكتورة اسراء راضى مدير ادارة تنظيم الأسرة والتثقيف الصحى بالمديرية والدكتور احمد عبد الرؤف استشاري النساء والتوليد وعدد من اطباء النساء والتوليد بالمستشفى لمناقشة بروتوكلات تركيب اللوالب اثناء القيصرية وأسباب زيادة معدل القيصريات والولادة الطبيعية الآمنة وزيادة التوعية الطبية بمخاطر الولادات القيصرية غير المبررة .

بحث المجتمعون اسباب ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بالمستشفى وكذلك المستشفيات الخاصة وأساليب مواجهة هذا الارتفاع ووضع حلول لخفض معدل زيادة نسبة الولادات القيصرية .

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن الارتفاع في معدلات الولادات القيصرية أدى الى زيادة الكثير من المضاعفات على صحة الام مثل النزف بعد الولادة وحالات التصاق المشيمة اضافة الى زيادة نسبة حالات استئصال الرحم الطارئ.

وتم مناقشة بروتوكول تركيب اللوالب أثناء القيصرية وأساليب زيادة أعداد المستفيدين منه .

وأشار "سالم" أنه يتم تركيب اللولب بعد تقديم المشورة وشرح المزايا والمخاطر والموانع والبدائل الأخرى المتاحة والحصول على إقرار بالموافقة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن تركيب اللولب يستغرق حوالي دقيقة واحدة فقط تحت تأثير تخدير العملية وبدون آلم مشيرا، إلي أنه لا توجد حاجة لإجراء منفصل لتركيب اللولب، مما يقلل المضاعفات ويعطي الأم وقتًا للتعافي بعد عملية القيصرية.

ووجه "سالم" لمدير ادارة التثقيف الصحي بضرورة زيادة التوعية بمزايا الولادات الطبيعية وتركيب اللوالب أثناء القيصرية فى جميع الأماكن التى تقدم الخدمات بالمجان بما في ذلك عيادات فحص ماقبل الزواج وعيادات تنظيم الأسرة .

كما تم شرح بروتوكول تقسيمات روبسون وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت تصنيف "روبسون" في عام 2015 كوسيلة لمراقبة وكبح جماح الزيادة المضطردة في أعداد العمليات القيصرية، حيث يهتم التصنيف بوضع جميع النساء اللواتي في مرحلة الولادة ضمن عشر مجموعات على أساس الخصائص التي يمكن تحديدها بسهولة، مثل عمر السيدة الحامل، وعدد حالات الحمل السابقة، وحجم الطفل ووضعه داخل الرحم، ومدة الحمل، وندبات الرحم السابقة، وعدد الأطفال وكيف بدأت آلام الولادة.

كما أكد "سالم" على أهمية التنسيق والتعاون بين العلاج الحر بالمديرية والمستشفيات الخاصة لزيادة الوعى من خلال المنشآت الطبية الخاصة بمخاطر الولادة القيصرية وتشجيع الولادات الطبيعية .