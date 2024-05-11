محافظة مطروح تستقبل وفود الزيارات والرحلات العلمية لجامعات مصر

استقبلت محافظة مطروح وفد الرحلة العلمية من أعضاء هيئة التدريس وطلاب نظم المعلومات الجغرافية بجامعة دمياط ،والرحلة العلمية لطلاب برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بجامعة القاهرة فى اطار الزيارات الميدانية البحثية و السياحية للمحافظة ضمن سلسلة من الرحلات العلمية التدريبية التي تتولاها كلية الآداب بجامعتى القاهرة ودمياط لأبنائها الطلاب لتجهيزهم وتدريبهم الميدانى العملى.

وأوضح محمد انور مدير عام الادارة العامة للسياحة و المصايف ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتقديم كافة التسهيلات لمهمة الطلاب العلمية وتقديم الدعم الكامل والتنسيق مع مجالس المدن بالمحافظة للاستعداد لحسن استقبالهم وتسهيل مهمتهم وعرض محافظة مطروح بالمظهر المشرف وطبيعتها المتميزة والتى تتيح للطلاب تجربة بحثية فريدة بما تضمه من معالم جغرافية وسياحية متعددة لربط الجانب العلمي بالترويج السياحي للمحافظة.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج سياحي لطلاب جامعة دمياط للمزارات السياحية على هامش الدراسة العلمية بدأت بزيارة مدينة العلمين الجديدة و متحف العلمين الحربى و مقابر العلمين بالإضافة الى زيارة مدينة مرسى مطروح برمالها البيضاء الناعمة و مياهها الفيروزية بشواطئ روميل و عجيبة وكليوباترا و الغرام و الابيض و كذلك متحف روميل و متحف الاثار و متحف التراث و مكتبة مصر العامة للتعرف على الاثار المتواجدة و التراث الحضاري للمحافظة بعصورها التاريخية و الاثرية والتراثية المتنوعة و الفريدة .

وتوجه الطلاب الى وادى الخروبة للتعرف على الظواهر المتواجدة بداخله و طرق تخزين مياه الامطار للاستفادة منها و فى نفس السياق و بالتنسيق مع الدكتور محمد سالم مدير مركز التنمية المستدامة بموارد مطروح فقد تم زيارة المركز للتعرف على انواع المحاصيل و الشتلات المتنوعة و الاستزراع السمكي و الحفاظ على السلالات النادرة داخل المركز .

وقامت المجموعة العلمية بزيارة إحدى معاصر الزيتون للتعرف على المراحل المتعددة للحصول على زيت الزيتون المطروحى الذى يعد من أهم منتجات محافظة مطروح خارجيا و داخليا واختتمت الزيارة بمدينة مرسى مطروح برحلة بحرية علمية سياحية للتعرف على الشواطئ و السواحل المختلفة التى جعلت محافظة مطروح مقصدا سياحيا للسياحة الداخلية و السياحة العالمية بطبيعتها الخلابة و تنوع انماطها السياحية .

ودعا محافظ مطروح المجموعة العلمية لحضور مؤتمر اتحاد الاثريين بواحة سيوة بعنوان سيوة عبر العصور دراسات بينية فى تراث و موروث الواحات فى مصر و الوطن العربى و قد حرص المحافظ على الترحيب بهم بواحة سيوة و التقاط الصور التذكارية متمنيا لهم رحلة علمية موفقة و مثمرة و التاكيد على زيارة المواقع الاثرية و السياحية بواحة سيوة و التعرف على جمال الطبيعة من عيون المياه الكبريتية الطبيعية و بحيرات الملح و كذلك انماط السياحة المتنوعة بالواحة من سياحة المؤتمرات و السفاري و السياحة الترفيهية و الاثرية و التاريخية و السياحة العلاجية و الاستشفائية من خلال زيارة ( قلعة شالى القديمة – معبد امون – جبل الدكرور – جبل الموتى - عين كليوباترا – جزيرة فطناس – البيت السيوي و مكتبة سيوة الخضراء – مركز الصناعات الحرفية – و منطقة السبخات و بحيرات الملح الطبعية .