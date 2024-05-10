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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات لزيارة وفد الصحة العالمية لمراجعة أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدى بمدن مطروح

خلال اجتماع صحة مطروح
خلال اجتماع صحة مطروح

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أعمال الاجتماع التحضيرى لمشرفي الترصد بإدارات النجيلة وبراني والسلوم لمناقشة التجهيزات اللازمة والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية على اعمال ترصد الحمى والطفح الجلدى بقاعه الاجتماعات بمستشفى النجيلة المركزي. بحضور الدكتور شادى صلاح الدين شاهين مدير إدارة مكافحة الامراض المعدية مسئول التطعيمات والترصد والدكتور محمد طالب مدير ادارة النجيلة ومدير مستشفى النجيلة المركزي.
 

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وتضمن الاجتماع الشرح والتدريب على قائمة مستندات وثائق الاشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي واللازمة للإشهاد على القضاء من مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات سواء إدارات صحية او مكاتب صحة كما تم مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة القادمة تمهيدا لمرور الفريق الوزاري الأسبوع القادم.

ياتى ذلك ايمانا بالدور الهام الذى يمثله الإكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابه والإنتشار للأمراض المعديه التي تعتبر من أهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحيه والوقائيه .

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