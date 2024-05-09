وكيل تعليم مطروح يتابع مسار امتحانات النقل في يومها الثاني

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مسار امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية.

وتابع شحاتة مسار امتحان الصف الثاني الثانوي إلكترونيا وورقيا بمدرستي الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية ومحمد نجا سعد الثانوية بنات، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ثلاث ساعات واللغة الفرنسية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

واطمأن من الطالبات علي انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان، وتمكن جميع الطالبات من الدخول على المنصة وأداء الامتحان، وذلك تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجي.

واطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات في يومها الثاني وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكد شحاتة أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع على مدار الساعة انضباط العملية الامتحانية منذ بدايتها أمس، الأربعاء، مشددا على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بجميع الإدارات التعليمية.

واطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من جميع المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحاني وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.