تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل في كافة اللجان

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق امتحانات صفوف النقل لكافة المراحل التعليمية جاء وسط أجواء آمنة وهادئة بكافة أرجاء مطروح.



وأضاف أنه اطمأن منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات ورؤساء اللجان الفرعية على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصف الأول الثانوي (إلكترونيا وورقيا) فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب.



وأشار إلى أن تعليم مطروح حريص علي توافر المناخ التربوي المناسب والأجواء الهادئة بكافة اللجان في أرجاء المحافظة وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.



وقال إنه تفقد عدد من اللجان بمدينة مرسي مطروح حيث تم تفقد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرستي محمد نجا سعد الثانوية بنات ووادي ماجد الابتدائية وسط أجواء هادئة وآمنة.



كما تم الاطمئنان من الطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان وتمكن جميع الطالبات من الدخول على المنصة كما تابع وكيل تعليم مطروح امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية فى يومها الأول بمدرسة وادى ماجد الابتدائية حيث أكد وكيل تعليم مطروح لمدير المدرسة أن المديرية لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم للإدارة المدرسية فى سبيل انتظام وضبط المنظومة التعليمية.



وأوضح مدير التعليم أن طلاب الصف الخامس الابتدائي أدوا امتحان اليوم الأول في مادتي اللغة الإنجليزية فترة أولي لمدة ساعة ونصف أعقبها الدراسات الاجتماعية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف كذلك بينما استهل طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم بأداء امتحان اللغة العربية فترة أولي لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف وأدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي حاسب آلي فترة أولي لمدة ساعة واحدة والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف فقط كذلك أدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة التربية الفنية فترة واحدة لمدة ساعتين.



مضيفا أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الأول إلكترونيا وورقيا في مادتي اللغة العربية فترة أولي لمدة ٣ ساعات والجغرافيا فترة ثانية لمدة ساعة ونصف فقط.



وكذلك أدي طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.