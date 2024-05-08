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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح اليوم

قوافل طبية
قوافل طبية

 

اطلقت مديرية الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى ماجد التابعة للإدارة الصحية بمطروح والتى تستمر لمدة يومين  الأربعاء والخميس.

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واكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص .

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، انه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص اعمال القافلة لخدمة اهالينا بمنطقة وادى الرمل غرب مطروح والقري والتجمعات المجاورة لها .

واشار "سالم" الى ان القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم العديد من التخصصات منها (الاطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وامراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهره والمتخصصين، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالاضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

واشار إلى ان هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ونوه وكيل وزارة الصحة ان ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة .

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