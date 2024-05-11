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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: لا شكاوى لغرفة العمليات من الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح خلال الجولة

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  أنه لم ترد لغرفة العمليات الرئيسية أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية مع إلتزام كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة.

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واضاف  وكيل وزارة التربية والتعليم انه قام بجولة تفقدية مفاجئة  على بعض المدارس شرق مدينة مرسى مطروح وذلك لمتابعة مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث في يومها الثالث بمدارس حي الشروق ( ك ٧ ) وذلك للاطمئنان علي انتظام العملية الامتحانية وتوافر كافة الأجواء المناسبة .

وتابع وكيل تعليم مطروح سير الامتحانات بلجان الامتحانات بمدارس الشهيد كريم هنداوي الثانوية بنات ومطروح الزخرفية العسكرية بنين.

وتأكد شحاته من الطباعة الجيدة للورقة الامتحانيه و كذلك ورقة المفاهيم ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض وشاملة جميع فقرات المنهج .

وتابع وكيل الوزارة مسار العمل بلجان النظام والمراقبة بالمدارس  حيث قام بمراجعة كافة الاجراءات الادارية بالعمل بلجنة النظام ةالمراقبة والتأكد من مدى التزام العاملين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة مطالباً أعضاء الكنترول بالجدية والعمل المخلص وتقدير المسئولية في سبيل تحقيق منظومة امتحانية يسودها الانضباط ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملاً تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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