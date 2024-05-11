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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر مطروح يجمتع برؤساء لجان الشهادة الثانوية استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي

ازهر مطروح خلال الاجتماع
ازهر مطروح خلال الاجتماع

عقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية، اليوم السبت ، اجتماع تحضيري بقاعة الإجتماعات بديوان عام المنطقة، لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2023/2824 ومساعديهم بحضور مديري المراحل التعليمية، والإمتحانات، لمناقشة أهم التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لها.

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 وتناول الاجتماع مناقشة عملية الاستعداد للامتحانات، وكيفية التعامل مع المواقف والمشاكل التى قد تطرأ خلال انعقاد اللجان، وكيفية التصرف حيالها، فيما تمت مناقشة مطالب رؤساء اللجان مع وعد بتحقيق هذه المطالب بما يتماشى مع قرارات رئاسة القطاع. و تم التأكيد على فرض الانضباط والتعاون مع لجان المتابعة من المنطقة أو قطاع المعاهد الأزهرية، وتوضيح الضوء علي الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس اللجنة، .

وأشار إلى أن المنطقة تقف بجانب رؤساء اللجان في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم من دعم بالأعضاء أو المساعدين حال الحاجة لذلك.

كما تم توضيح الدور الهام الملقى على عاتق رؤساء اللجان في نجاح الامتحانات وخروجها بالصورة المناسبة. وفي نهاية الاجتماع تمت الإجابة على جميع التساؤلات التى طرحها رؤساء اللجان أو مساعديهم.

وتم توجيه الشكر للجميع متمنين لهم التوفيق، والسداد فى خدمة العلم وطلابه وأن تخرج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة التى تليق بالأزهر وعلمائه وقياداته وطلابه.

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