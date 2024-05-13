تعليم مطروح تطلق مبادرة "زدنى علما" خلال إجازة الصيف

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإطلاق مبادرة

تحت عنوان ( زدنى ...علماً ) لتنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة والحسابية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وأضاف أن المبادرة خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 12 من سبتمبر 2024 بواقع 3 أيام في الأسبوع مع تنفيذ الخطط الخاصة بتنمية مهارات طلاب مرحلة التعليم الأساسي مضيفا أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم لتواكب جهود الدولة ومنظومة التطوير الجديد.

وأوضح الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم اختيار 4 مدارس بموقع متوسط من كل إدارة تعليمية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة وسهولة المتابعة مع إعداد خطة للتنفيذ بكل إدارة بأسماء المعلمين القائمين عليها من معلمى اللغة العربية والرياضيات بالمدارس و تشجيع الطلاب على الاشتراك بالمبادرة.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقرير أسبوعي مدعوما بالصور من قبل الإدارات التعليمية بما تم تنفيذه وتقييم للمبادرة من إيجابيات وسلبيات وقاعدة بيانات كاملة للطلاب المشاركة بالإضافة إلى إجراء اختبار لقياس أثر المبادرة ونواتج التعلم على مستوى الطلاب وفى نهاية فعاليات المبادرة خلال شهر سبتمبر القادم.

وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة ودعمه الكامل لها موجها بالإعداد الجيد مع الإعلان عنها بإذاعة مطروح الإقليمية والصفحة الرسمية للمحافظة وبكل إدارة تعليمية بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومجلس العمد والمشايخ ومديرية الأوقاف والكنيسة لتعريف الطلاب بالمبادرة وتحقيق المستهدف والأهداف المرجوة منها في تحسين مهارات الطلاب في الكتابة والقراءة والحسابية، لأنهما الأساس الذي تقوم عليه باقي العلوم والمعارف.