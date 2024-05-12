حملات موسعة لإزالة التعديات والاشغالات قبل موسم الصيف في مطروح

شن مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق بمنطقة المحلات السيوية بشارع شكري القوتلي ، ومنطقة حى الشروق بالكيلو 7 لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين ورفع اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع وأمام المحال التجارية والمقاهي والمطاعم .

وناشد، أصحاب المحلات التجارية بالتعاون مع مجلس المدينة ، تفادياً لتعرض المخالفين للمسألة القانونية والغرامات المالية بسبب تشوية المظهر الحضاري للمدينة .

ووجه محافظ مطروح على ضرورة استمرار الحملات المكبرة خلال الأيام المقبلة لضبط الشارع ورفع الاشغالات المخالفة بالطريق لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشارع لتيسير الحركة على المواطنين وزائرى المحافظة وخاصة مع قرب بدء الموسم الصيفي بالمحافظة .

وشدد محافظ مطروح على تكثيف جهود مجالس المدن في إزالة الاشغالات والتعديات على الشوارع والطرق مع تنظيم الحملات الدورية المكبرة لرفع الاشغالات المخالفة ، بالتعاون مع شرطة المرافق ومنع المخالفات لعودة الانضباط للشارع المطروحى والحفاظ على الشكل الحضاري وبما يليق بطبيعة المحافظة السياحية .