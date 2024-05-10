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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشاء أول حضانة بواحة سيوة على الطراز البيئى

حضانة اغورمى
حضانة اغورمى

انتهت مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح  بالتعاون مع مجلس ومدينة سيوة من انشاء اول  حضانة بقرية اغورمى بواحة سيوة على الطراز البيئى .

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واكدت  الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح انه  تم إنشاء مبني الحضانة علي الطراز البيئي الذي يتناسب مع طبيعة المناخ بسيوة كنموذج جديد يراعى الإلتزام بالنظام البيئي وطبيعته الجافة والحارة بسيوة وذلك من خلال تبطين المباني بخامات بيئية كخشب الجزوارين بما يخفف على الأطفال الإحساس بدرجات الحرارة العالية ويمتص الرطوبة ،مع استكمال دهان المباني من الخارج بطبقة الكرشيف البيئية .

و رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدراسة تعميم التجربة بالواحة و إنشاء الحضانات الجديدة بقري الواحة بالالتزام بالطابع البيئي والحفاظ عليه مع تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. وتعد الحضانة الجديدة مجهزة لاستيعاب عدد ٧٥ طفل ومزودة بمنطقة كيدز آريا للأطفال ،و كاميرات مراقبة ونظام إطفاء الحريق .

واضاف  شعيب علي دعم مثل هذه النماذج من المباني والمشروعات التي تحافظ علي التراث البيئي المميز للواحة والعمل على إنشاء المزيد منها ، لما تتيحه من خلق مزيد من فرص العمل للشباب وخدمة أهالي الواحة.

حضانة اغورمى
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