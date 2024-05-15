وكيل تعليم مطروح: نستهدف تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية لطفل الروضة

شارك عمرو شحاتة، وكيل الوزارة التعليم بمطروح، أعمال تقييم مسابقة إنتاج الوسائل التعليمية المبتكرة وذلك بمسرح مدرسة تحيا مصر الابتدائية بسيدي عبدالرحمن بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية ومسعد بدوي وكيل الإدارة ووليد عليوة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وهند عفيفي مسئول تكافؤ الفرص وعلي حلاوة مسئول التواصل والدعم.

وتابع وكيل الوزارة فعاليات تقييم المسابقة والتي شارك فيها المدارس الابتدائية وروضات الأطفال بالعلمين ' حيث تفقد وكيل التعليم معرض النماذج و المجسمات والوسائل التعليمية الإيضاحية التي أعدتها المدارس المشاركة كذلك الوسائل الإبداعية المبسطة ذات الأفكار التربوية الجديدة والتي جسدت القيم و المفاهيم و المهارات الحياتية المواكبة لمنظومة التعليم الجديدة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلي تبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة والتى جاءت تحت شعار" أدعم منظومة التعليم الجديدة بوسيلة تعليمية" .

وأكد أن المسابقة تستهدف كذلك مدي تأثير الوسيلة التعليمية علي استيعاب الطلاب وسرعة فهم المنهج الدراسي مشيرا أنها ألقت الضوء علي المشروعات القومية العملاقة من خلال مجسمات ضوئية مدعمة بصوت توضيحي يوضح أهمية تلك المشروعات الجارية بمحافظة مطروح كذلك مجسم هيكلي مبسط للمحطة النووية بالضبعة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة لمصر .

وقدم شحاته الشكر لمدير إدارة العلمين وكافة المدارس المشاركة في المسابقة التعليمية والتي أوضحت أهمية الوسائل التعليمية في تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة كذلك صقل المهارات الحياتية لدي طلاب المرحلة الابتدائية في سبيل تنشئة جيل قادر علي مواكبة التغيرات المتلاحقة على مستوى العالم .

وكرم مدير المديرية المدارس وروضات الأطفال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الوسائل التعليمية المبتكرة مقدما لهم التهنئة علي التميز المهني والمجهود المتميز طوال العام الدراسي الحالي.