الكشف والعلاج لـ 1450 في القافلة الطبية بمدينة الحمام

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود قافلة الدعم الطبي والعلاجى لمستشفى الحمام المركزى وتقديم اكثر من 1450 خدمة طبية لمواطنى مدينة الحمام وذلك إستمراراً لعمل القوافل الطبية المجانية بمحافظة مطروح والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً والمناطق المحرومة.

أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة بمطروح نظمت قافلة طبية علاجية مجانية بمستشفى الحمام المركزى لخدمة أهالى الحمام ، وتم خلالها الكشف على ١٤٥٣ حالة وتوفير العلاج ، من خلال عدد 13 تخصص طبى .

واضاف ان اعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات ، حيث سجلت عيادة الباطنة 162 حاله وعيادة الجلدية 77 حالة وعيادة العلاج الطبيعى 34 حالة وعيادة الأطفال والمبتسرين 96 حالة وعيادة تغذية الأطفال 45 حالة وعيادة العظام 93 حالة وعيادة تنظيم الأسرة 51 حالة وعيادة النسا 85 حالة وعيادة الرمد 62 حالة وعيادة الجراحة العامة 77 حالة وعيادة الأسنان 78 حالة وعيادة الأنف والأذن 62 حالة وعيادة اشعة السونار 29 حالة .

واشار انه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة ل302 منتفع وخدمات الأشعة لعدد 14 منتفع وخدمات التحاليل الطبية لعدد ٦ منتفعين وخدمات التثقيف الصحى لعدد 160 منتفع ليصبح اجمالي الخدمات الطبية المقدمة من خلال القافلة 1453 خدمة طبية .

واوضح "سالم" ان اعمال القافلة تأتى في اطار خطة وضعتها مديرية الصحة بمطروح وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأشار "سالم" الى ان خطة عمل قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله.

وأشاد محافظ مطروح بجهود الأطباء والإداريين والفنيين المشاركين فى القافلة والدكتور رفيق صلاح الدين مدير مستشفي الحمام المركزي وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم لانجاح اعمال القافلة وجميع المشاركين من كيان شباب الوطن للريادة والتنمية التابع لوزارة الشباب والرياضة في تسهيل وتنسيق حركة المواطنين لتلقي الخدمات الطبية اثناء فترة عمل القافلة .