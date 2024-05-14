ندوة بمركز إعلام مطروح عن قيمة العمل في الشرائع السماوية

نظم مركز اعلام مطروح ندوة بعنوان (قيمة العمل فى الشرائع السماوية) فى إطار احتفال الهيئة العامة للاستعلامات - قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى بعيد العمال،.

تحدث خلال الندوة الدكتور صابر الشرقاوى مدير إدارة شئون القرآن بمنطقة مطروح الأزهرية عن عظمة الشريعة الإسلامية التى ربطت الدين بالعمل ودلل على ذلك بالعديد من الايات القرآنية والأحاديث النبوية.

وأكد على ضرورة الاتقان في العمل باعتباره سببا فى حب الله عز وجل كما ان الاتقان سبباً فى ارتقاء المجتمع وقيام مؤسساته على القوة والعدل والتعاون.

وأضاف الشرقاوى أن الإسلام نهى عن البطالة واعتياد الفقر وعدم الأخذ بالأسباب؛ فهو سببٌ من أسباب الذلّ والهوان، ومرضٌ اجتماعيٌّ معدٍ، وضرره يعود على المجتمع كاملاً ويُفسد المصلحة العامّة له.

وأوضح الشرقاوي خصائص العمل فى الإسلام واهمهاإخلاص النيّة وقيامها على الصدق لله -سبحانه-، لتحقيق الهدف المرجو وضرورة الأخذ بالأسباب التي تُعين على إنجاز العمل، ومنها: تعلّم العلم ومواكبة الوسائل التقنية الحديثة والإحسان والإتقان، وبذل قصارى الجهد والطاقة لأدائه.